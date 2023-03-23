На парковке в Москве нашли тело 100-летнего известного физика

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 272

Тело известного физика Золотухина было найдено в машине на стоянке в Москве

На парковке в Москве нашли тело 100-летнего известного физика

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Все подробности произошедшего устанавливаются.

Тело 100-летнего известного физика Григория Золотухина было найдено в автомобиле на стоянке в Москве. По данным 5-tv.ru, в момент обнаружения рядом с ним была его супруга.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Золотухин — кандидат физико-математических наук, доцент, автор более 100 научных работ.

В годы Великой Отечественной войны он служил в инженерных частях, а после стал заведующим кафедрой физики в Красноярском государственном сельско-хозяйственном институте. С 1959 по 1981 год возглавлял лабораторию эмиссионной спектроскопии в Институте физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Академии наук СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни лауреат премии «Оскар» режиссер Питер Уэрнер.

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