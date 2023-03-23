Ушел из жизни лауреат премии «Оскар» режиссер Питер Уэрнер

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Рита Миронова
Рита Миронова 32

Американский кинематографист умер в возрасте 76 лет.

Ушел из жизни лауреат премии «Оскар» режиссер Питер Уэрнер

Фото: Youtube / theworkingdirector

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В Северной Каролине скончался американский кинорежиссер Питер Уэрнер. По информации Deadline, причиной смерти стали осложнения на сердце после перенесенного разрыва аорты. Уэрнеру было 76 лет, более 50 из которых он посвятил профессии.

За долгие годы работы в сфере кинематографа режиссер стал обладателем премии «Оскар» за лучший короткометражный фильм «В краю льда». Также Уэрнера номинировали на премию «Эмми».

Среди обширной фильмографии режиссера числятся такие известные проекты, как «Области тьмы», «Элементарно», «Гримм», «Говорящая с призраками».

Также на этой неделе стало известно о смерти актера Пола Гранта, сыгравшего гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Его нашли без сознания у вокзала Кингс-Кросс.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагической смерти американского актера Питера Харди. Мужчина утонул во время дайвинга в Австралии. 

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