На Камчатке школьницу едва не унесло на льдине в бухту Крашенинникова

Десятилетняя школьница чуть не уплыла на льдине в бухту на восточном берегу Камчатки. Ее успел вызволить из ловушки пожарный. Невероятную историю спасения рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю.

Инцидент произошел в городе Вилючинск. Девочка играла на льду рядом с гражданским пирсом, но в какой-то момент одна из льдин откололась. Течением ее стало уносить в сторону бухты Крашенинникова. Очевидцы тут же обратились за помощью в МЧС. Прибывшие на место спасатели начали действовать незамедлительно, поскольку девочку унесло от берега уже на 40 метров. Глубина на том месте довольно весомая, а температура воды крайне низкая.

Так, пожарный Николай Шаров снял боевую одежду и, опоясавшись спасательной веревкой, поплыл вслед за перепуганной школьницей. Добравшись до льдины, он отбуксировал ее к пирсу.

Прокуратура города, в свою очередь, заинтересовалась произошедшим — организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал, что ни в коем случае нельзя делать на тонком весеннем льду.