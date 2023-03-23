«Против граждан»: названа главная цель антироссийских санкций

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23

Мишустин назвал граждан РФ главной целью санкционного удара Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Недружественные страны стремились снизить уровень жизни россиян: лишить их привычных товаров, дохода и рабочих мест.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что по России был нанесен сильнейший в новейшей истории санкционный удар лишь с одной целью — подкосить российский народ. Об этом государственный деятель сообщил в рамках выступления с ежегодным докладом кабмина в Госдуме.

«Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно — главной целью был именно российский народ», — прокомментировал западную политику глава кабинета министров.

По словам Мишустина, Запад принимал попытки разрушить финансовую систему страны с помощью антироссийских санкций. Ограничения нарушили многие экономические и хозяйственные связи на первых этапах, отметил он. США и Европа оказывали давление на свои компании, чтобы они покидали российский рынок, несмотря на убытки. Важно было лишить российского потребителя привычных товаров и рабочих мест.

«То есть тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни», — подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства в заключение отметил, что недружественные страны не брезговали никакими средствами давления. Среди их способов были блокировки карт, аресты счетов, отключение от международных расчетов. Даже диверсии на российских газопроводах «Северный поток» Мишустин назвал способом подрыва экономической деятельности РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Владимир Путин заявил, что вызовы лишь побуждают Россию к эффективной работе.

Тема:
Спецоперация
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