«Это секрет»: Курбан Омаров высказался о свадьбе с новой избранницей

Знаменитость тщательно продумывал сюрприз для возлюбленной, в этом ему помогала верная команда.

Бывший супруг Ксении Бородиной — предприниматель Курбан Омаров появился на премьере фильма «Джон Уик» вместе со своей возлюбленной Валерией. Не успел мужчина опомниться, как журналисты сразу засыпали его вопросами: «Когда же пара планирует расписаться?».

Слухи о женитьбе появились после роскошного подарка бизнесмена на 8 Марта. Мужчина романтично вручил возлюбленной шикарный букет цветов в торжественной обстановке прямо в центре города. В беседе с 5-tv.ru Омаров и его спутница рассказали, как все было на самом деле.

«Я вообще с цветами не очень дружил раньше, сейчас произошла история такая, мы так подумали с командой с моей — как бы я хотел подарить цветы? Прийти домой, банально их подарить, ну, это не очень… Это должен быть, например, центр города. Что еще должно быть? Темнокожий парень — дворецкий. А еще что? Два скрипача, пусть будут девушки. Вот так прошла эта идея», — сказал Омаров, крепко обнимая избранницу.

Валерия с блаженной улыбкой призналась журналистам, что неожиданный сюрприз ей очень понравился. Цветы до сих пор стоят в жилище и радуют своим видом домочадцев.

«Это был такой трепет… Вы сами видите образ этого привлекательного мужчины. Он брутален, серьезен, не всегда улыбается. <…> Это было очень мило!» — объяснила блондинка.

Курбан отметил, что в тот день поехал вместе с возлюбленной в центр города. Сама девушка догадывалась, что любимый что-то подготовил для нее, поэтому задавала множество вопросов о подарке. Однако избранник до последнего держал все в секрете. Благодаря выдержке предпринимателя, сюрприз получился отменный.

Также начало замечательного дня скрасил завтрак, который с любовью приготовил бизнесмен. Валерия отметила, что это были очень вкусные макароны. Помимо разговоров о еде и цветах знаменитости рассказали о планах о замужестве.

«Это секрет. Еще надо сделать предложение. <…> Предложение должно быть красивое. Цветы — это была разминка. Это была разминка боем», — заявил Омаров.

Курбан уверен, что Валерия — это та женщина, с которой он хочет связать свои узы юридически. Правда, когда именно позовет красавицу замуж — не раскрыл. Он предложил журналистам догадаться — в этом ли году намечается грандиозный план? По его мнению, сама спутница хотела бы как можно скорее услышать желанные три слова. В шутку мужчина даже встал на колени перед любимой и спросил: «Выйдешь за меня?». На это блондинка отреагировала загадочным смехом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что Курбан Омаров хвалит свою новую девушку.

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