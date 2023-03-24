Кандидат на пост президента Турции пообещал вывести страну из НАТО

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 46

Претендент на пост президента Турции пообещал вывести страну из НАТО, если придет к власти

Кандидат на пост президента Турции пообещал вывести страну из НАТО

Фото: Zuma / ТАСС

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Претендент на пост главы страны Догу Перинчек баллотируется от партии «Родина».

Догу Перинчек — кандидат на пост президента Турции пообещал, что в случае прихода к власти страна выйдет из НАТО, поскольку альянс является угрозой. Об этом политик заявил РИА Новости.

Он указал, что согласно опросам, 80% жителей Турции считают угрозой США. А 70% считают Россию и Китай друзьями. Также Перинчек добавил, что не признает санкции Запада против России, и в случае своей победы на выборах будет бороться с ними.

«Санкции против России — это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями», — заявил он.

Политик уже подал заявку в высшей избирательный совет для участия в выборах президента Турции, которые состоятся 14 мая. Всего кандидату необходимо собрать 100 тысяч подписей.

Догу Перинчеку 80 лет. Он не в первый раз баллотируется на пост президента, в 2018 году за него проголосовали 98 926 человек. Это всего 0,2% от избирателей, за Эрдогана же тогда проголосовали 52,59%.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции.

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