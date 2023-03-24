Сеть «Леруа Мерлен» не собирается продавать магазины в России

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 38

Сеть «Леруа Мерлен» передаст бизнес менеджерам в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Некое решение принято, но с продажей оно никак не связано. Тогда что ждет французскую сеть в России?

Новость о продаже магазинов «Леруа Мерлен» в России является фейком. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru сообщила руководитель направления по связям с общественностью сети Лола Сатторова.

«Это неправда, ни о какой продаже магазинов речи не идет, это — абсолютный фейк. Сегодня наша управляющая компания объявила о намерении по передаче управления „Леруа Мерлен“ в России текущему локальному менеджменту», — сказала Сатторова.

Она уточнила, что решение никак не коснется деятельности компании, будут сохранены абсолютно все рабочие места и магазины.

«Вся работа продолжится в нормальном режиме, партнерские обязательства и прочее», — сказала собеседница 5-tv.ru.

До этого в СМИ появилась информация о том, что компания «Леруа Мерлен» объявила о намерении продать все свои магазины на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие западные компании еще работают в России.

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Сеть «Леруа Мерлен» не собирается продавать магазины в России

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