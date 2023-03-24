Рэпер T-Killah раскрыл имя своего новорожденного сына

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Знаменитость также признался, что пока не живет со своей женой и ребенком.

Рэпер T-Killah раскрыл имя своего новорожденного сына

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) рассказал о том, как зовут его новорожденного сына. Об этом он заявил в последнем из интервью на YouTube.

Также артист признался, что пока не живет со своей женой Марией.

«Мы вынуждены были переехать, потому что у нас родился ребенок, а в „Москве-Сити“ нет балкона и невозможно гулять», — рассказывает Тарасов.

Однако, по его словам, они-то переехали из небоскреба, но башня не переехала от него.

«Осталась привычка в удобстве находится в башне, так как очень много дел, и я решил сюда заселиться», — добавил рэпер.

Пока его жена и сын живут в Аргентине, он признался, что безумно скучает по своей семье.

«Я засыпаю только с мыслями о моей семье. Хочу поцеловать Ваню», — заключил артист.

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) и его супруга Мария — блогер KakDela — впервые стали родителями 4 марта. Они познакомились на одном из мероприятий. В 2018 году он сделал ей предложение на Мальдивах, год спустя пара сыграла свадьбу. О беременности жены Тарасов сообщил в конце ноября прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как рэпер T-Killah впервые стал отцом.

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.31
-0.65 83.15
0.18
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2...

Последние новости

18:05
Непростые времена: таро-прогноз на неделю с 27 марта по 2 апреля
17:57
Репера 10AGE проверяет полиция из-за образа Иисуса Христа
17:55
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2 апреля
17:47
На Украине ликвидирован французский наемник, пытавший мирных людей
17:38
Рэпер T-Killah раскрыл имя своего новорожденного сына
17:21
Сеть «Леруа Мерлен» не собирается продавать магазины в России

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
«Теряет свой нейтральный статус»: политолог прокомментировал действия Финляндии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео