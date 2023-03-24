Рэпер T-Killah раскрыл имя своего новорожденного сына

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) рассказал о том, как зовут его новорожденного сына. Об этом он заявил в последнем из интервью на YouTube.

Также артист признался, что пока не живет со своей женой Марией.

«Мы вынуждены были переехать, потому что у нас родился ребенок, а в „Москве-Сити“ нет балкона и невозможно гулять», — рассказывает Тарасов.

Однако, по его словам, они-то переехали из небоскреба, но башня не переехала от него.

«Осталась привычка в удобстве находится в башне, так как очень много дел, и я решил сюда заселиться», — добавил рэпер.

Пока его жена и сын живут в Аргентине, он признался, что безумно скучает по своей семье.

«Я засыпаю только с мыслями о моей семье. Хочу поцеловать Ваню», — заключил артист.

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) и его супруга Мария — блогер KakDela — впервые стали родителями 4 марта. Они познакомились на одном из мероприятий. В 2018 году он сделал ей предложение на Мальдивах, год спустя пара сыграла свадьбу. О беременности жены Тарасов сообщил в конце ноября прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как рэпер T-Killah впервые стал отцом.