Пригожин оценил честность Африкантовой и Капаклы насчет расставания: «Грязь»

Пара недавно объявила о разрыве — между ними встала новая пассия молодого человека и тоже с телестройки — Татьяна Мусульбес. Но так ли все драматично?

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал очередную скандальную историю, связанную с участниками «Дома-2». Недавно стало известно, что супруги Марина Африкантова и Роман Капаклы расстались из-за измен молодого человека. Причем новой пассией Романа стала другая звезда телестройки — Татьяной Мусульбес. Правда, в искренности семейной драмы многие усомнились. Дело попахивает пиаром, полагают в сетях. У Иосифа Пригожина на этот счет свое мнение, им он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Шоумен подчеркнул, что в мире царствует эпатаж и грязь — именно на это сейчас большой спрос у общественности. И кто-то этим пользуется.

«Послушайте, работает эпатаж, работает грязь. Понимаете, тьма всегда накрывает свет, поэтому если вы обратили внимание все, что связано с хайпом, так называемым лобным словом, дает особый эффект», — отметил собеседник.

А вод добрые истории, добавил продюсер, никого не интересует, и это его огорчает.

«Если вы замечаете, простые добрые дела никого не интересует, к великому сожалению. Народ почему-то падкий на сенсации. Вы знаете, я живу какой-то другой жизнью», — признался знаменитость.

Африкантова и Капаклы женаты без малого четыре года. Отношения, по мнению супруга, распались из-за разницы в возрасте в 11 лет и взглядов на жизнь. Марина же считает всему виной измену возлюбленного — она лично застала его с другой. И пока Роман на седьмом небе от счастья с новой подругой Мусульбес, жена, пока еще не бывшая, не может смириться с происходящим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выпускница «Дома-2» Саша Черно пожаловалась на новые проблемы в браке.

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