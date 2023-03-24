Снуп Догг заявил о желании выступить на коронации британского монарха Карла III

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dog) планирует принять участие в торжественном мероприятии по случаю коронации монарха Великобритании Карла III, выступив в качестве исполнителя. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации газеты, он хочет появиться на мероприятии в знак благодарности покойной королеве Елизавете II. Также отмечается, что исполнитель считает себя частью королевского общества.

Музыкант вспомнил произошедший с ним случай в середине 90-х. Тогда он был обвинен в тяжком преступлении из-за чего власти запретили ему въезд в страну, однако позднее за него заступилась сама Елизавета II и решение суда тут же аннулировали.

«Королева Англии сказала, что ее внуки любят Снуп Догга и он не сделал ничего плохого в Британии, поэтому она разрешила мне приехать», — рассказал он.

Рэпер также заявил, что его песни повлияли на принцев Гарри и Уильяма, которые любят его творчество.

До этого стало известно, что практически все звезды, которые были заявлены на концерте по случаю коронации Карла III, не согласились выступать на мероприятии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Адель и Элтон Джон отказались петь на коронации Карла III.