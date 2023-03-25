Зара о патриотическом воспитании в школах: «Мои дети наконец-то выучили гимн»

Певица Зара рассказала, что благодаря особому вниманию к патриотическому воспитанию подрастающего поколения в школах ее дети выучили гимн России и получили ценные знания об истории родной страны. Она отметила стремление правительства к сохранению национальных традиций и подчеркнула — этот вклад нельзя недооценить.

Своим мнением звезда поделилась в интервью 5-tv.ru на церемонии вручения премии Минобороны РФ в области культуры и искусства. Сама Зара является лауреатом премии, в этом году она участвовала в качестве почетного гостя. Как подчеркнула певица, цель инициативы ведомства — поддержка творчества, которое объединяет людей в разные времена, особенно в самые трудные.

«Мне вообще нравится сейчас направление такое, когда стало больше внимания уделяться патриотическим моментам. У меня дети учатся, наконец-то у них есть такой урок, который называется „Разговор о самом главном“, где они изучают историю страны, где они наконец-то выучили слова нашего гимна. Это направление, которое поддерживается всеми министерствами, мне кажется, очень правильное», — сказала артистка.

Премия Минобороны ежегодно присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах (ВС) РФ в девяти номинациях. В этом году, как ранее сообщал 5-tv.ru, одним из лауреатов стал народный артист России Владимир Машков. Он признался, что внимание со стороны защитников отечества для него — большая честь.

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