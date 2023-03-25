Айза назвала окружение Гуфа причиной его срыва: «Не люди, а роботы-паразиты»

Музыкант отменил все запланированные на ближайший месяц концерты из-за состояния здоровья.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина считает, что жизнь музыканта не наладится, пока в его кружении находятся «роботы-паразиты». Недавно артист, который, казалось бы, обрел тихое семейное счастье в объятиях новой жены Юлии Королевой и их маленькой дочери, устроил скандал. В соцсети попали видео, на которых он издевается над женой, не отдает ей паспорт и не позволяет уехать домой из неудачного отпуска в Таиланде. Тогда его заподозрили в наркотическом срыве. Об этом говорила и сама Королева.

Позднее стало известно, что исполнитель отменил концерты на ближайший месяц из-за состояния здоровья. Его жена отметила, что некоторое время его не будет в социальной жизни. Подписчики предположили, что рэпер находится на реабилитации в клинике. Однако подтверждений этому никаких нет.

Так, Айза считает, что почти все люди в окружении Гуфа — опасны.

«Это его работа. Работа к счастливой жизни без паразитов, которые его используют, зная все о нем. А потом просто складывают ручки и живут без капли сочувствия и сострадания в надежде, что все будет хорошо. А хорошо не будет, пока они рядом с ним. Не люди, а роботы-паразиты… Скоро и взять будет нечего. Тогда посмотрим, кто будет рядом…» — написала она в личном блоге.

По словам Айзы, их общий сын Сэм на фоне скандала впервые побывал на приеме у психолога. Мальчик тяжело переживает ситуацию с отцом, очень боится, но верит, что рано или поздно все будет хорошо. Так говорит его мама. И просит всех, кто беспокоится о судьбе парнишки, помолиться за него.

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Что же касается Гуфа, экс-супруга отметила — одним словом она могла бы раскрыть правду обо всех присосавшихся к нему паразитах. Но считает, что он должен сам увидеть ситуацию непредвзято, взять на себя ответственность за собственное здоровье, за семью и жизнь в целом. Айза подчеркнула, что Сэм навсегда связал ее с Гуфом. Она любит своего бывшего и всегда будет и поддерживать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Айза поддержала жену Гуфа в обвинениях в адрес свекрови и заявила, что зависимость сына ее никогда не волновала.

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