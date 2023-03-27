Бывшая жена Бориса Грачевского об ошибках в личной жизни: «Я на граблях танцую»

Телеведущая Анна Грачевская объяснила, почему не боится совершать неверные шаги в отношениях.

Бывшая супруга покойного режиссера Бориса Грачевского призналась, что не избегает конфликтных ситуаций в отношениях и не боится совершать ошибки. Об этом телеведущая Анна Грачевская рассказала на премьере фильма «Джон Уик 4» в Москве.

Девушка считает, что любые негативные ситуации, в том числе в личной жизни, способствуют духовному росту человека. Поэтому она не боится с ними сталкиваться.

«Я на граблях танцую. Это для меня нормальная ситуация. Я их не избегаю. Если они попадаются, значит: „снова здравствуйте“. Не проработали эту историю», – поделилась Анна Грачевская.

Девушка советует не бояться проживать негативные эмоции. Испытав их, можно освободиться от накопившегося стресса. Также Анна считает важным сохранять дружеские отношения с людьми, даже если их пути расходятся.

«Нет формулы, нет системы, нет рецепта. Если это случается, значит, нужно пережить и идти дальше», – поделилась телеведущая.

По мнению бывшей жены Бориса Грачевского, основной причиной разлада между партнерами становится отсутствие личного пространства у одного из них. А если отношения подходят к своему логическому завершению, необходимо отпустить человека.

«Компромиссов не существует. Существуют нормальные договоренности и уважение друг к другу», – подытожила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, как бывшая жена Грачевского столкнулась с нечистой силой на площадке «Ералаша».