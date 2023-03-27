Курбан Омаров признался, что ему почти перестали грубить на улице из-за сына

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 105

Курбан Омаров пошутил, что ходит везде с сыном из-за его боксерского титула

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Возмужавший Омар уже практически догнал по росту своего звездного отца.

Бизнесмену Курбану Омарову почти перестали грубить на улице из-за сына. Об этом бывший муж телеведущей Ксении Бородиной рассказал на премьере фильма «Джон Уик 4» в Москве.

«Он чемпион Москвы по боксу. Когда он с нами, то с грубостью не встречаемся практически», — пошутил Курбан Омаров.

Возмужавший Омар уже практически догнал по росту своего звездного отца и действительно может стать его личным телохранителем. Бизнесмен часто берет единственного наследника с собой в поездки и на светские мероприятия. Он не скрывает, что гордится сыном. Мальчик появился на свет в браке Курбана Омарова с его первой женой Аллой.

В официальных отношениях с телеведущей Ксенией Бородиной у бизнесмена родилась дочь Теона. С ней он проводит не так много времени, как с 15-летним сыном. У звезды «Дома-2» есть ряд условий для встреч отца и дочки. Телеведущая признавалась в личном блоге, что против присутствия «лишних людей», тем самым недвусмысленно намекнула на новую влзлюбленную Курбана Омарова Валерию.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Бородина ограничивает общение детей с бывшим мужем.

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