Украинский телеканал заменил лицо российского актера Дубравина в новом сериале

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 62

Прохор Дубравин снимался в сериале «Последнее письмо любимого». Однако в новом трейлере зрители заметили, что лица российского актера в кадре нет.

Украинский телеканал заменил лицо российского актера Дубравина в новом сериале

Фото: Instagram* / prokhor.dubravin

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Украинский канал заменил лицо российского актера Прохора Дубравина лицом украинца в новом телевизионном сериале. Об этом сообщил «24 канал».

«В сериале „СТБ“ „Последнее письмо любимого“ снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым», —пишет «24 канал» в Telegram.

Трейлер к сериалу опубликовали на Youtube-канале «СТБ», но его просмотр заблокирован для граждан из России. Судя по артикуляции, сериал был снят на русском языке, но на него наложили украинский дубляж.

Чтобы заменить лицо, создатели проекта использовали технологию deepfake, которая подразумевает синтез искусственным интеллектом с изображениями человека. Такой алгоритм объединяет несколько фото, на которых персона изображена с разными мимическими выражениями лица, и делает из них видео. Для этого нейросеть анализирует большое количество снимков.

Прежде в Одессе был переименован парк Победы — русскоязычное название заменили на украинской, теперь он именуется как «парк Перемоги». И это далеко не первый, но достаточно яркий пример отмены русской культуры на Украине, который начался достаточно давно. На территории Незалежной сносят и демонтируют памятники, переименовывают улицы и города, отказываются от русского языка. Ярчайшим примером притеснения своих же русскоговорящих граждан стала агрессия Киева в отношении Донбасса. Именно это привело к тому, что когда главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину за помощью, Россия начала спецоперацию на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фаворитку «Евровидения-2023» заподозрили в плагиате песни на русском языке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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