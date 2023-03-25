Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 210

Что обсудили два лидера в такой обстановке?

Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру

Фото: © РИА Новости / Павел Быркин

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Президент России Владимир Путин рассказал, что пригласил главу КНР Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле, где проводит много времени в последнее время, и они обсудили мировые дела. Об этом он сообщил в интервью федеральному телеканалу.

«Китайский лидер обратил внимание на много позитивных начал плана Пекина по урегулированию на Украине», — рассказал глава государства.

Недавно состоявшийся трехдневный визит главы Си Цзиньпина в столицу России стал самым обсуждаемым политическим событием в мире. Реакция Запада, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, предсказуемо была враждебной. И это предсказуемо, поскольку Китай уже по многим показателям обгоняет США. Кроме того, Пекин не следует их коллективному политическому курсу, что еще больше злит европейских лидеров, особенно в Вашингтоне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правнучка Мао Цзэдуна рассказала о судьбе России.

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