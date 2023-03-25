«Независимая и процветающая»: правнучка Мао Цзэдуна рассказала о судьбе России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38

Правнучка Мао Цзэдуна Лю Шаоци: Россия станет экономически независимой с Китаем

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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В данный момент решается будущее нашей страны.

России уже сейчас необходимо договариваться с Китаем по ключевым направлениям сотрудничества. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала правнучка председателя КНР Мао Цзэдуна Лю Шаоци.

По ее словам, помимо нефти, газа, угля, древесины и удобрений, нужно договариваться и о сотрудничестве в области инвестиций, транспорта, образования, авиа- и судостроения, полупроводников и автомобилестроения.

«И сейчас решается будущее страны, я уверена, что вместе с Китаем мы сможем возродить промышленное производство России и сделать нашу страну сильной, экономически независимой и процветающей», — говорит Шаоци.

Она также добавила, что сейчас нужно создать много новых предприятий на территории России и на территории Китая.

Недавно состоявшийся трехдневный визит главы Си Цзиньпина в столицу России стал самым обсуждаемым политическим событием в мире. Реакция Запада, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, предсказуемо была враждебной. И это предсказуемо, поскольку Китай уже по многим показателям обгоняет США. Кроме того, Пекин не следует их коллективному политическому курсу, что еще больше злит европейских лидеров, особенно в Вашингтоне.

Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах визита Си Цзиньпина в Москву.

Полное интервью с правнучкой председателя КНР Мао Цзэдуна Лю Шаоци— в итоговой передаче «Известия. Главное» на Пятом канале.

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