Рак, мертворожденные дети и уничтоженная экология: «обычная вещь» для использующих уран-238 Штатов

Боеприпасы с обедненным ураном массово применялись в боях трижды — в Кувейте, в Ираке и в Югославии — то есть всегда НАТОвцами и всегда на чужой земле. Говорят — вред не доказан, но это лицемерие — в тех странах на территории которых применяли такое оружие — фиксируют резкий рост числа онкологических заболеваний, например, в той же Сербии, первые удары по которой страны западной коалиции нанесли в эти мартовские дни ровно 24 года назад.

Я вам напомню лишь под каким заголовком вышел тогда авторитетный журнал Time: «Массовые бомбардировки открывают дорогу к миру».

Нынешний американский посол в Сербии в годовщину бомбардировок выразил личные соболезнования всем жертвам Югославских войн, что уже, согласитесь, размывает ответственность, а далее призвал забыть прошлые обиды и укреплять партнерство с США.

Понятно, что с таким возвышенно-пренебрежительным подходом к противнику нетрудно применить любое оружие. Все равно забудется, Японцы ведь забыли про Хиросиму.

Что такое обедненный уран и «балканский синдром» расскажет Сергей Хайдаров.

«Сербский народ никогда не забудет о своем горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах», — написал в соцсети посол США в Сербии, Кристофер Хилл.

То, что произошло на этом ж/д мосту — пример бесчеловечности. Ровно в тот момент, когда здесь проезжал пассажирский поезд, по нему отправили две натовские ракеты. Когда подоспела помощь и медики, сюда отправили еще два снаряда.

1999 год. Мост в ущелье Грделица и проезжающий по нему поезд на юге Сербии был атакован натовским истребителем F-15. Погибли — 14 человек.

Но это не все жертвы от этих ракет. Боеголовки, которые ливнем обрушились на страну были с обедненным ураном. НАТО тогда, да и сейчас, цинично уверяют, что он безвреден.

«После бомбежки здесь заболело много людей, у нас тут последствия той бомбардировки обедненным ураном. У нас есть последствия, затрудненное дыхание, сердце, боль», — рассказал Владимир Нокавич, житель г. Грделица.

Непосредственно от ракет погибли почти 2000 человек среди них как минимум 400 детей. От рака после — намного больше. Ведь били прицельно и по гражданским объектам. В общей сложности в снарядах сброшено около 15 тонн обедненного урана. Огромная ядерная бомба замедленного действия. Ведь именно после бомбардировок страна стала первой в Европе и второй в мире по числу онкологических заболеваний.

У Ксении Тадич обнаружили рак спустя три года после того, как ракета прилетела в соседний дом.

«В моем теле нашли в 500 раз больше радиоактивного металла, чем у погибшего в прошлом году у полицейского Стойчича. Он был на поле боя 200 дней, а я нет, но мои результаты намного хуже, чем у него. У меня процент выше по некоторым пунктам», — рассказала Ксения Тадич, жительница Сербии.

Вот исследование независимой Итальянской лаборатории анализов скончавшегося в прошлом году полицейского. Количество урана в организме — зашкаливает. Срджан Алексич — адвокат, который пытается выбить тысячам пострадавших от обедненного урана сербам компенсации. Собирает доказательства военных преступлений уже не один год.

«Мы получили подтверждение, что господин Стойчич скончался, умер в результате отравления обедненным ураном. У нас на юге Сербии и в целом в Сербии эпидемия рака, и из-за этого каждый год 30 000 человек заболевают и 15 000 умирают от рака каждый год», — рассказал Срджан Алексич.

Обедненный уран, или уран-238, получают при изготовлении топлива для реактора и ядерного оружия. По сути это побочный продукт обогащения. Впервые его решили использовать при производстве снарядов в 1970 году. Пентагон искал материал, который сможет пробить новую танковую броню СССР. Вольфрам — слишком дорогой. А обедненный уран оказался почти таким же по свойствам — имеет высокую плотность, а главное почти бесплатный для ядерных держав. И невероятно токсичен.

«Радиационная токсичность безусловно присутствует при попадании внутрь, в частности с мелкой пылью, в дыхание и в легкие. И получается вплоть до раковых заболеваний легких. При попадании с водой и пищей желудочно-кишечный тракт он не усваивается, но все равно в организме остается. При попадании через желудок, желудочно-кишечный тракт и облучает человека изнутри», — рассказал Андрей Ожаровский, инженер-физик, эксперт программы «безопасность радиоактивных отходов» российского социально-экологического союза.

Снаряды с обедненным ураном применяли только страны блока НАТО и разумеется на чужих территориях. Теперь Британия передает токсичные выстрелы для танков — Украине.

Так выглядит бронебойный подкалиберный снаряд для танка, содержащий обедненный уран. Из него сделан сердечник. При выстреле поддон отпадает, урановый сердечник прошивает цель насквозь. Небольшие его осколки воспламеняются, вызывая вторичные взрывы. В этот момент 30% урана-238 переходит в форму аэрозоли и остается в воздухе. Облако токсичной пыли может отнести куда угодно. Часть осядет в почве, часть попадет в грунтовые воды. Период полураспада этого изотопа — 4,5 миллиарда лет. Все, что потом вырастет на этой земле — будет отравлено.

«Вся Юго-Восточная Европа загрязнена обедненным ураном, потому что обедненный уран имеет пролонгированное действие. Вот поэтому и надо запретить использование такого боеприпаса в любом конфликте, потому что он работает в ближайшие 4,5 миллиарда лет, а значит наши потомки и наши дети загрязняются в этой сфере», — рассказал юрист Срджан Алексич.

А с учетом того, как воюют ВСУ, снаряды будут рваться не только на поле боя, они будут лететь и в мирных жителей. Если врачи не смогут извлечь микроосколок такого выстрела, который по какой-нибудь счастливой случайности не убьет человека — то он гарантировано вызовет рак.

Получить дозу смертельно-опасного урана можно просто и вдохнув его частицы. И американцы это знают. После бомбежек на юге Косово они будто бы специально не оставили там своих солдат, а передали регион союзникам — Германии и Италии.

«384 солдата умерли от рака. И лечились 7800 итальянских солдат. И в Италии это дошло до судов, и установили прямую связь между бомбардировками и заболеваниями солдат», — рассказал Стеван Гайич, доктор политических наук, научный сотрудник института европейских исследований в Белграде.

Запад при этом по-прежнему на голубом глазу называет эти боеприпасы «обычной вещью».

«Этот тип боеприпасов — довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий. Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», — заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США.

Хотя, вот итоговый отчет конгрессу США. Указано — очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном крайне затруднена. Велики угрозы для жизни и здоровья военнослужащих. А в этом докладе Королевского научного общества Великобритании говорится, что основной вид онкологических заболеваний у пострадавших от обедненного урана — рак легких.

В 2001 году в Штатах пытались принять закон, предписывающий приостановить использование, производство и продажу таких снарядов, тут все названо своими именами: «Термин „ветеран, подвергшийся облучению ураном“ означает члена или бывшего члена Вооруженных сил, которые при исполнении служебных обязанностей обращались, контактировали или имелась вероятность контакта с боеприпасами с обедненным ураном».

Ожидаемо законопроект был отклонен. До вторжения штатов в Ирак оставалось всего полтора года. И урановые снаряды очень были нужны, чтобы нести демократию в страну, которую обвинили в создании химоружия, которого потом не нашли. Эль-Фаллуджу называют вторым Чернобылем. Радиационная обстановка там была хуже, чем в Хиросиме и Нагасаки после ядерной бомбардировки — опять же, Штатами. Как и в Сербии — всплеск онкологии, заболеваемость возросла с 40 до 1600 случаев на 100 тысяч населения. Выросло и число генетических заболеваний.

В этой семье — все дети родились после вторжения, и все они инвалиды.

«Как-то сидели в саду, начался обстрел. Был густой дым и странный запах. Мы не знали, что произошло, но вскоре мой ребенок родился на восьмом месяце беременности, и умер через 10 минут после рождения из-за недостатка конечностей и врожденных пороков развития», — рассказала Раджа Абд Аллави, жительница Эль-Фаллуджи.

Суммарно за три конфликта НАТО могли потратить больше двух миллионов токсичных снарядов, иначе говоря — выбросили 400 тонн яда прямо на землю.

Решив еще одну свою проблему — избавились от отходов ядерной промышленности.

«Пришлось бы иметь дело с утилизацией этих припасов, использованием каких-то специальных процедур. А так будет утилизировано путем использования на Украине», — рассказал Василий Борисович Кашин, директор Центра комплекса европейских международных исследований НИУ ВШЭ.

И если Сербия, Ирак — своими руками, то теперь снаряды пойдут ВСУ. Идеальный вариант для дарителей. И рук не испачкают, и отходы утилизируют, а что там до здоровья чужих людей и чистоты земли, так опять же: не свое. А еще один урановый полигон, им, видимо, не помешает.