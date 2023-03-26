Сутки без сознания: Безрукова серьезно пострадала из-за случайной травмы

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Полина Долгова
Полина Долгова 60

Ирина Безрукова серьезно пострадала из-за случайной травмы

Сутки без сознания: Безрукова серьезно пострадала из-за случайной травмы

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Актриса честно рассказала о прошлом, которое не дает ей покоя.

У Ирины Безруковой есть маленький недостаток во внешности, которые поклонники списывают на неудачную пластику. У артистки асимметрия век. Один глаз — круглый, а второй словно прищуривается. Такой дефект не сильно бросается в глаза. Однако он у актрисы еще с детства, из-за тяжелой травмы головы. Об этом женщина рассказала в своем блоге в Instagram*, устав от постоянных вопросов про ретушь или «неудачную» пластику.

Школьницей Безрукова проводила летние каникулы у бабушки в деревне. У пожилой женщины была своя корова и высокий сеновал. Будущая актриса все время пыталась залезть на него: одна из таких попыток едва не обернулась трагедией.

«Как-то раз я подумала, что если спрыгну с него, то полечу как птичка. Но план не сработал, и я приземлилась прямо лбом в лежавший на земле камень», — рассказала актриса.

Около суток Безрукова была без сознания и получила сильное сотрясение мозга. В итоге, у нее появилась асимметрия лица, поэтому глаза стали разными.

Ирина БезруковаИрина Безрукова. Фото: Instagram* / irina_bezrukova_official

Со временем актриса научилась позировать перед камерами таким образом, чтобы дефект был незаметен. Но особенно он виден, когда у Безруковой яркий макияж для спектакля или съемок в кино. Впрочем, артистка давно смирилась с такой особенностью внешности.

«Ну вот, поделилась с вами своим секретом. Теперь вы все будете это замечать. Согласитесь, наше детство не сравнится с детством современных детей. Удивительно, как мы все выжили», — написала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что «постаревшая» Безрукова вышла на связь с фанатами из больничной палаты.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Сутки без сознания: Безрукова серьезно пострадала из-за случайной травмы

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