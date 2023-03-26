Барышня и крестьянский сын: история запретной любви Ульянова и Парфаньяк

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Рита Миронова
Рита Миронова 48

История любви «Ворошиловского стрелка» Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк

Барышня и крестьянский сын: история запретной любви Ульянова и Парфаньяк

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Артисты были самой красивой парой советского кино и прожили вместе почти полвека. В чем же была их личная трагедия?

Советский актер Михаил Ульянов прожил со своей женой почти полвека. Она была главной женщиной его жизни, которую пришлось упорно добиваться. Алла Парфаньяк была замужем и воспитывала сына, когда Ульянов влюбился в нее без памяти.

«Представьте себе избалованную дочку профессора (а мама была именно такой), которую носят на руках всем миром, и какого-то крестьянского грубого, необученного парня из села Бергамак. Что могло их объединять? Но при всем при этом они прожили вместе всю жизнь — рафинированная профессорская дочка и крестьянский сын», — цитирует 7Дней.ru общую дочь актеров Елену.

В 2004 году супруги отметили золотую свадьбу. Ульянов на тот момент уже продолжительное время боролся с болезнью Паркинсона. Дочь Елена рассказывала, как маленькая и худая мама водила отца по коридорам больницы под руку. Алла была рядом, когда Ульянова отправляли в больницу на операции.

Когда у артиста начались проблемы с почками и кишечником, он отказался от срочной операции, потому что понимал, что был при смерти. В это время у него родились правнуки. Правда, увидеть их актер уже не успел.

Алла Парфаньяк после смерти мужа перенесла инсульт, от которого так и не смогла оправиться. Спустя почти два года после кончины Ульянова ее сердце тоже остановилось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Людмила Руденко рассказала о связи своей матери с Юрием Гагариным.

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