Барышня и крестьянский сын: история запретной любви Ульянова и Парфаньяк
История любви «Ворошиловского стрелка» Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк
Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин
Артисты были самой красивой парой советского кино и прожили вместе почти полвека. В чем же была их личная трагедия?
Советский актер Михаил Ульянов прожил со своей женой почти полвека. Она была главной женщиной его жизни, которую пришлось упорно добиваться. Алла Парфаньяк была замужем и воспитывала сына, когда Ульянов влюбился в нее без памяти.
«Представьте себе избалованную дочку профессора (а мама была именно такой), которую носят на руках всем миром, и какого-то крестьянского грубого, необученного парня из села Бергамак. Что могло их объединять? Но при всем при этом они прожили вместе всю жизнь — рафинированная профессорская дочка и крестьянский сын», — цитирует 7Дней.ru общую дочь актеров Елену.
В 2004 году супруги отметили золотую свадьбу. Ульянов на тот момент уже продолжительное время боролся с болезнью Паркинсона. Дочь Елена рассказывала, как маленькая и худая мама водила отца по коридорам больницы под руку. Алла была рядом, когда Ульянова отправляли в больницу на операции.
Когда у артиста начались проблемы с почками и кишечником, он отказался от срочной операции, потому что понимал, что был при смерти. В это время у него родились правнуки. Правда, увидеть их актер уже не успел.
Алла Парфаньяк после смерти мужа перенесла инсульт, от которого так и не смогла оправиться. Спустя почти два года после кончины Ульянова ее сердце тоже остановилось.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Людмила Руденко рассказала о связи своей матери с Юрием Гагариным.
Читайте также
100%
0.14 82.39
-0.76
Нашли ошибку?