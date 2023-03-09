Людмила Руденко впервые рассказала о знакомстве ее матери с Юрием Гагариным

|
Рита Миронова
Рита Миронова 83

Актриса Любовь Руденко призналась, что хранит памятную реликвию от Юрия Гагарина

Людмила Руденко впервые рассказала о знакомстве ее матери с Юрием Гагариным

Фото: Клипиницер Борис / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса до сих пор хранит подарок, оставшийся от космонавта.

Актриса Людмила Руденко впервые рассказала о связи своей матери с Юрием Гагариным. По словам артистки, история началась в Крыму, когда известный космонавт пришел на спектакль, в котором играла ее мама Дина Солдатова.

После выступления Гагарин предложил актерам поплавать на баркасе и половить рыбу. В тот вечер, по рассказу Людмилы Руденко, ее мама очень душевно общалась с космонавтом, после чего он пригласил ее на спектакль.

«Мама рассказывала, что когда они вошли вместе с Гагариным, в зале начался ажиотаж. Все рассматривали его, обсуждали, подходили за автографами. Гагарин быстро сообразил, что если так будет продолжаться и дальше, спектакль будет сорван. Тогда он говорит маме: „Диночка, я видел у вас книжку. Дайте мне ее, я буду читать!“. А у мамы был с собой томик Толстого, а вместо закладки — моя фотография», — цитирует актрису МК.

Когда Гагарин дочитал, из книги выпало то самое фото маленькой Людмилы. Эту фотографию актриса хранит до сих пор, как семейную реликвию, потому что именно на ней космонавт оставил свой автограф и подпись: «Любочка, расти большой и будь такой же очаровательной, как твоя мама».

«Моя мама до самых последних дней вспоминала Юрия Алексеевича. Она всегда говорила, что он был очень добрым, находчивым и неравнодушным человеком», — поделилась Руденко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юрий Гагарин покорил Джину Лоллобриджиду

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
«Жена испугалась»: почему к Сергею Гармашу приезжала скорая
17:19
Ложная, а не воздушная: в МЧС опровергли информацию о воздушной тревоге в Москве
17:03
Людмила Руденко впервые рассказала о знакомстве ее матери с Юрием Гагариным
16:44
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Пулково
16:41
«Сегодня российские, завтра — китайские»: бизнес КНР избегает швейцарских банков
16:26
К актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь

Сейчас читают

Почему российские звезды отказываются от настоящих имен
На месте взрыва газа в жилом доме в Чите спасли восемь человек
Пробка из желающих уехать из Грузии в Россию образовалась на границе на фоне протестов
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица