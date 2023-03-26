Неизвестный с золотыми зубами изнасиловал женщину-инвалида у мусоропровода в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 412

В полицию обратилась родственница потерпевшей.

Неизвестный с золотыми зубами изнасиловал женщину-инвалида у мусоропровода в Москве

Фото: depositphotos / dimdimich

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В Москве мужчину подозревают в изнасиловании 43-летней женщины-инвалида. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию с заявлением обратилась родственница потерпевшей, являющаяся также официальным опекуном.

Потерпевшая — инвалид детства первой группы. По ее словам, она подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного взрослого мужчины, на вид 40-45 лет. Из особых примет потерпевшая запомнила золотые зубы. Подозреваемый был одет в темно-серую куртку и черную шапку, при себе имел рюкзак.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В прошлом месяце в Москве девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования. Потерпевшую нашли на Шоссейной улице полностью обнаженной в неадекватном состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве несовершеннолетняя изнасиловала 15-летнюю и едва не довела ее до смерти.

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