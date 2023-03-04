В Москве несовершеннолетняя изнасиловала 15-летнюю и едва не довела ее до смерти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 191

У пострадавшей диагностировали депрессию и биполярное расстройство.

В Москве несовершеннолетняя изнасиловала 15-летнюю и едва не довела ее до смерти

Фото: www.globallookpress.com

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В Москве несовершеннолетняя девушка изнасиловала свою 15-летнюю знакомую, чем едва не довела ее до самоубийства.

По информации 5-tv.ru, о попытке суицида сообщила мама пострадавшей девушки. Выяснилось, что до этого некоторое время школьница пребывала в постоянном депрессивном состоянии и наблюдалась у школьного врача-психиатра, который диагностировал у нее биполярное расстройство.

В детской больнице, куда девушку госпитализировали после попытки свести счеты с жизнью, она призналась психологу, что была изнасилована своей знакомой 2009 года рождения. Информацию передали в полицию, которая сейчас устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования.

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