Появились подробности стрельбы по авто Наталии Власовой: «Палил без разбора»

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Игорь Рязов
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Представитель певицы Наталии Власовой рассказал подробности об обстреле ее автомобиля

Появились подробности стрельбы по авто Наталии Власовой: «Палил без разбора»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В результате происшествия могли пострадать дети, которые ходят в школу через дорогу. Знаменитость обратилась в правоохранительные органы.

Открывший стрельбу по автомобилю певицы Наталии Власовой неизвестный попал и по другим машинам. Об этом и других подробностях происшествия рассказал PR-менеджер артистки Андрей Карпов.

«Наталия очень негодует по поводу этого инцидента. Совершенно непонятно, кому это было нужно. К тому же рядом с ее внедорожником под пули попали и другие авто. Видимо, злоумышленник палил без разбора, не зная толком, чьи это машины», — цитирует представителя певицы сайт KP.RU.

Пострадавшие автомобили — не самое страшное. Намного хуже, что от действий преступника могли пострадать школьники.

«Напротив дома, в котором живет Наташа, через дорогу расположена школа. Сразу возникает мысль, что от руки неизвестного могли пострадать дети. И это, конечно, ужасно», — подчеркнул Андрей Карпов.

По его словам, автомобиль Наталии Власовой был обстрелян в пяти местах. Стоимость ремонта предварительно оценили в 250 тысяч рублей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, во время преступления Наталии Власовой не было в Москве. Она выступала в городе Иваново. Увидев свой обстрелянный внедорожник по возвращении, артистка сразу же написала заявление в правоохранительные органы. Оценить степень повреждений можно на фото.

Самый известный хит Наталии Власовой — «Я у твоих ног». Она также участвовала в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой, пела дуэтом с Владимиром Пресняковым и другими звездами.

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