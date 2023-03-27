«Идти не могу»: беременная жена Прилучного пожаловалась на ухудшение самочувствия

Еще недавно Зепюр Брутян наслаждалась мыслью о скором материнстве. Сейчас она не так радостна и оптимистична.

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, которая находится на последних месяцах беременности, пожаловалась на ухудшившееся самочувствие. В личном блоге актриса призналась, что из-за выросшего живота обыденная жизнь стала для нее трудна. Даже выход на прогулку превратился для нее в испытание. Заставляет ее дышать свежим воздухом только любимый питомец.

«Тор — мой проводник. Сама идти уже больше 30 минут не могу. Вся семья меня поддерживает в прогулках. Обожаю», — рассказала Зепюр Брутян.

При этом еще недавно она буквально порхала. Рассказав о своем интересном положении, жена Павла Прилучного не жаловалась на самочувствие. Наоборот, беременность для нее была в радость. Да и врачи подтверждали — все в порядке.

Знаменитость регулярно наблюдается у медиков. Сопровождает ее в клинику любимый супруг, который сильно переживает за будущую маму и малыша.

Для Павла Прилучного это будет третий ребенок. В прошлом браке с Агатой Муцениеце у него появились сын Тимофей и дочь Мия, с которыми, кстати, новая жена Прилучного в прекрасных отношениях. А вот для Зепюр это будет первый ребенок.

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