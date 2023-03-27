Французского политика Филиппо возмутило заявление Киева о ядерном оружии в Белоруссии

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Иван Обухов
Иван Обухов 31

Французского политика Филиппо возмутило заявление Киева о ядерном оружии в Беларуси

Французского политика Филиппо возмутило заявление Киева о ядерном оружии в Белоруссии

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Экс-европарламентарий заявил, что Европа является ядерным залодником США.

Французский политик Флориана Филиппо был возмущен заявлением киевского режима о ядерном оружии в Беларуси. Слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Москва якобы взяла Минск в ядерные заложники буквально привели в ярость бывшего европарламентария.

«Значит, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещены сто американских ядерных боеголовок, взяты в ядерные заложники США, не так ли?!» — возмутился французский политик.

25 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция обратилась к России по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии.

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