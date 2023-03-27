«Я не боюсь»: Ефим Шифрин отметил день рождения с Татьяной Васильевой

Знаменитый комик получил множество поздравлений от коллег и поклонников.

Юмористу Ефиму Шифрину исполнилось 67 лет. Бурную вечеринку артист устраивать не стал, отпраздновав знаменательное событие в кругу дружных коллег в гримерке. Среди них оказалась актриса Татьяна Васильева. Она трогательно поздравила комика. Этот момент попал на видео. Юморист опубликовал его в личном блоге.

«Я правду говорю — готовилась. У меня есть много слов хороших сказать. Я не боюсь повториться. С днем рождения!» — заявила артистка, с улыбкой смотря на Шифрина.

Поклонники юмориста тоже оставили много искренних поздравлений в комментариях. Люди желали комику долгих лет жизни, крепкого здоровья и процветания в карьере.

«Желаю в своей жизни всегда иметь возможность делать то, что хочется, и получать то, что важно. Успехов в карьере, крепкого здоровья, славы и восторга от поклонниц»;

«Здоровья, интересных работ и всего самого доброго. Всегда рады видеть вас!»

«Живите до 120 и дальше!», — написали подписчики.

К слову, если о выступлениях Ефима Шифрина все известно, то о личной жизни юмориста фанаты почти ничего не знают. Комик тщательно скрывает эти подробности от общественности. Однако у артиста есть внуки и племянники, с ними он проводит много времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Ефима Шифрина вызывает уважение.

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