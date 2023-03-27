Плавучий ресторан почти затонул в Петербурге — фото и видео

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 2 975

Плавучий ресторан «Серебряный кит» почти затонул в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Конструкцию высотой 17 метров и общей площадью 2800 квадратных метров пытались продать в прошлом году.

Плавучий ресторан «Серебряный кит» почти затонул в Санкт-Петербурге. Фото появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На снимке видно, что существенная часть заведения уже оказалась под водой. Судя по всему, оно продолжает идти на дно Невы. Увидеть эту картинку своими глазами можно на проспекте Обуховской Обороны — напротив Парка имени Бабушкина.

В прошлом году заведение пытались продатьВ прошлом году заведение пытались продать. 5-tv.ru

Как уточняет телеканал «78», ресторан высотой 17 метров и общей площадью 2800 квадратных метров построили в 2001 году на Северной верфи. Стоимость проекта составила около 300 тысяч долларов. Изначально установить его собирались на Москве-реке, но столичные чиновники отказали.

В итоге плавучая конструкция вернулась в город на Неве. Правда, и здесь она долгие годы не могла найти себе постоянное место. В итоге пять лет назад ресторан пришвартовали у парка имени Бабушкина. В прошлом году его попытались продать за 35 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Петербурга страдают от последствий погодных аномалий.

Плавучий ресторан почти затонул в Петербурге — фото и видео

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