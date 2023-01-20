Жители Петербурга страдают от последствий погодных аномалий

Город превратился в настоящую «Северную Венецию», но уже очень скоро весь растаявший снег замерзнет.

В Петербурге случился двойной погодный рекорд. Воздух прогрелся до +5° впервые за всю историю наблюдений. При этом, выпало 10 с лишним миллиметров снега с дождем, что также стало аномалией для середины января. Владислав Кириенко оценил последствия, и выяснил, сколько еще продлится оттепель.

Жителям спального квартала теперь практически невозможно ни попасть домой, ни выйти из подъезда. Под ногами — настоящее озеро, где воды по щиколотку. А стоит зайти внутрь так и вовсе можно утонуть.

Корреспондент показывает один из городских подъездов и настоящий водопад. Вся вода, ее очень много, стекает в подвальное помещение, где, по словам местных, находятся коммуникации

Из за аномальной оттепели весь снег, что выпал за последние недели стремительно растаял. Ливневки переполнены и не справляются потоками. Жители боятся, если потепление продолжится, в домах наступит каменный век.

«В этом доме проблема в том, что у них собственный подогрев. Они останутся без насоса, без отопления, без горячей воды, без всех благ цивилизации», — жалуется Оксана.

Еще один район на юге Петербурга местные жители называют «наши Альпы». Но склоны стремительно тают, образуют водоемы. Еще и освещение отключилось.

«Малейшая оттепель стразу все течет, все туда. Стекать оттуда. Стекать больше некуда. Там с одной стороны ларьки, с другой — шоссе, как-то все не очень умно все построено», — сетует Ирина Добровольская.

На Пискаревском проспекте появилась маленькая река из растаявшего снега. Проезжающие машины поднимают волны.

Господствует в Петербурге не только водная стихия, но и ветер. Порывы до 17 метров в секунду. Дерево на набережной Обводного канала не выдержало напора и рухнуло посреди дороги. Чтобы освободить проезжую часть, спасателям пришлось пилить ствол по частям.

И даже Новогодняя елка на Дворцовой площади тоже едва не упала. Ее еще не успели убрать и теперь праздничное дерево угрожающе раскачивается под порывами ветра.

В городе снова плавают утки — словно пришла весна. Но петербуржцы внезапному потеплению уже не рады.

Синоптики прогнозируют, что температура будет около нуля, но уже через пару дней ударят заморозки. Так что в Петербурге готовятся к новому испытанию, когда все эти озера застынут.