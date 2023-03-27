Студентка в Москве умерла после применения препарата для повышения иммунитета

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25

Девушка считала себя врачом превентивной медицины и имела аудиторию поклонников в соцсетях.

Студентка в Москве умерла после применения препарата для повышения иммунитета

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Жительница Москвы скончалась после того, как выпила препарат для улучшения иммунитета. Как стало известно 5-tv.ru, девушка училась на пятом курсе в медицинском университете столицы. Примечательно, что в личном блоге она назвала себя врачом превентивной медицины и нутрициологом, на нее были подписаны почти 11,5 тысячи человек.

Сообщается, что 24 марта в отделение токсической реанимации столичной больницы поступила 22-летняя гражданка. Врачи диагностировали у нее отравления медицинскими препаратами.

Сама пациентка сообщила, что принимала лекарства без назначения врача, путем капельницы. Мотивом для самолечения стала цель повышения иммунитета. Само средство девушка покупала в неустановленном месте. Уже на следующий день студентка умерла.

К слову, еще в конце прошлого года стало известно о юной москвичке, которая отравилась таблетками для похудения и попала в реанимацию. Девушка решила сбросить лишние килограммы после того, как не смогла заключить контракт с модельным агентством. Как сообщал 5-tv.ru, экстремальный способ пациентка решила опробовать в доме у своего молодого человека.

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