В Кремле ответили на реакцию Запада на размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии

Заявление президента РФ вызвало резкую реакцию иностранных «партнеров». Повлияет ли это на планы России?

Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», — сказал Песков во время брифинга с журналистами.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о намерении разместить ядерное оружие в Белоруссии. Его заявление вызвало резкую реакцию Запада: Украина потребовала в срочном порядке созвать собрание Совбеза ООН, а ЕС стали грозить новыми санкциями в отношении России.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия делает то, чем США занимаются на протяжении долгих лет. Кроме того, 28 февраля Россия официально приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Владимир Путин подчеркнул, что полностью страна из договора не выходит, но в сложившейся мировой обстановке продолжать участие стало невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция обратилась к России по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии.