Гастрит и язвенная болезнь: как избежать обострения весной

Врача-гастроэнтеролог Светлана Ужевко рассказала, что нужно делать, чтобы весной не обострился гастрит.

Половина всего населения планеты, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдает хроническим гастритом, а язвой болеют десять человек из тысячи. Они ждут весну с тревогой из-за риска обострения патологий. У кандидата медицинских наук и врача-гастроэнтеролога Светланы Ужевко спросили, почему болезни желудочно-кишечного тракта обостряются после зимы и какие меры позволят этого не допустить. Об этом пишет издание aif.ru.

Она объясняет это тем, что в весенний сезон происходит ослабление иммунитета, у человека не хватает витаминов, меняется режим дня. Это вводит организм в стрессовое состояние, из-за которого защитные механизмы работают хуже.

Также весной меняется режим питания, в рационе появляется больше овощей с грубой клетчаткой, которая раздражает слизистую желудка. Кроме того, многие садятся на жесткие диеты, чтобы успеть похудеть к лету. Это негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Обострение хронического гастрита возникает с периодичностью, это важно отслеживать и контролировать медикаментозно.

Можно ли предупредить гастрит и язву желудка?

Первичная профилактика гастрита и язвенной болезни желудка — спорт и здоровый образ жизни, то есть полный отказ от вредных привычек. А также регулярный медицинский осмотр, который нужно проходить даже при отсутствии жалоб. Только такие действия помогут вовремя обнаружить болезнь и не допустить ее развития.

Чтобы избежать обострения весной, в первую очередь желательно соблюдать диету — убрать из рациона жирное, жареное, острое, соленое, копченое, алкоголь, газировку, пряности и кофе.

Как лечат гастрит и язву?

Очень важно при лечении гастрита и язвы строго следовать предписаниям врача.

Гастрит появляется при воспалительных процессах в слизистой оболочке желудка, которые сопровождаются повышенной кислотностью желудочного сока. Лечение должно устранить причины, вызвавшие воспаление. Также при помощи препаратов и диеты необходимо нормализировать секреции желудочного сока и укрепить слизистые оболочки желудка.

Способы лечения язвенной болезни зависят от запущенности заболевания и его стадии. Хирург вмешивается только, например, на стадии прорыва стенки кишечника. Если заболевание находится в периоде обострения, то в таком случае чаще всего прибегают к консервативной терапии, которая включает в себя диету, антибиотики, антисекреторные препараты, средства, снимающие спазм мускулатуры желудка.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач назвал три привычки, которые незаметно разрушают почки.