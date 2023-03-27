Комплексы или травмы? Почему мужчины без спроса рассылают свои интимные фото женщинам

Зачастую леди получают от незнакомцев фото интимных органов против своей воли. Чем руководствуются отправители?

Мужчины, рассылающие фото своих половых органов, занимаются, своего рода, эксгибиционизмом. Как объяснила психолог и сексолог Ярославна Самсонова, зачастую они страдают от какого-то комплекса.

«Для чего мужчины делают это? Однозначного ответа нет. За каждой фотографией стоит свой комплекс, сексуальное расстройство или же крайне неуместная, грубая форма самовыражения», — цитирует эксперта Газета.ру.

Рассылка дикпиков (фото полового органа. — Прим. ред.) говорит о том, что у мужчины есть комплекс неполноценности. Самсонова отметила, что отправитель чаще всего не уверен в себе и комплексует по поводу своего полового органа. Делясь интимным фото с женщиной, он запускает механизм компенсации и ждет в ответ похвалы и оценки.

Кроме того, как объяснила эксперт, рассылка интимных фотографий может говорить даже о сексуальных травмах и отклонениях.

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