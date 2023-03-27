Комплексы или травмы? Почему мужчины без спроса рассылают свои интимные фото женщинам

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 41

Психолог Самсонова: рассылка фотографий дикпиков говорит о комплексе неполноценности

Комплексы или травмы? Почему мужчины без спроса рассылают свои интимные фото женщинам

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Зачастую леди получают от незнакомцев фото интимных органов против своей воли. Чем руководствуются отправители?

Мужчины, рассылающие фото своих половых органов, занимаются, своего рода, эксгибиционизмом. Как объяснила психолог и сексолог Ярославна Самсонова, зачастую они страдают от какого-то комплекса.

«Для чего мужчины делают это? Однозначного ответа нет. За каждой фотографией стоит свой комплекс, сексуальное расстройство или же крайне неуместная, грубая форма самовыражения», — цитирует эксперта Газета.ру.

Рассылка дикпиков (фото полового органа. — Прим. ред.) говорит о том, что у мужчины есть комплекс неполноценности. Самсонова отметила, что отправитель чаще всего не уверен в себе и комплексует по поводу своего полового органа. Делясь интимным фото с женщиной, он запускает механизм компенсации и ждет в ответ похвалы и оценки.

Кроме того, как объяснила эксперт, рассылка интимных фотографий может говорить даже о сексуальных травмах и отклонениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мужчины могут отказываться от секса.

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