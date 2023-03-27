«Легче утопить в крови»: Захарова изобличила ложную заботу Запада о детях Украины

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53

Захарова: Запад не способен заботиться об украинских детях после убийства своих

«Легче утопить в крови»: Захарова изобличила ложную заботу Запада о детях Украины

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Западные «коллективные головы» пытаются совместить несовместимое: здоровье украинского поколения и использование радиоактивных снарядов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, что на Западе способны переживать за детей Украины после того, как убивали своих. В своем Telegram-канале она опубликовала шокирующее расследование об убийствах несовершеннолетних смертоносными боеприпасами.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в ее представлении не укладываются две «идеогемы» коллективного Запада. По ее словам, невозможно совместить заботу об украинских детях и желание отравить регион обедненным ураном.

«Вряд ли они в принципе способны заботиться о чужих детях, учитывая, что не испытывают эмпатии даже к своим», — уточнила Захарова.

Дипломат также поделилась шокирующим расследованием североирландского подразделения BBC. По данным журналистов, английская полиция и вооруженные силы во время конфликта в Северной Ирландии использовали против детей смертоносные боеприпасы — пули из резины и пластика.

«Известно о гибели как минимум восьми несовершеннолетних, некоторым из которых было около десяти лет. <…> Английские военные и полиция в рамках „усмиряющих операций“ против ирландских католиков в Северной Ирландии стреляли в детей из оружия, которое убивает», — прокомментировала она.

Мария Захарова отметила, что власти осознанно применяли смертельное оружие. Вышестоящие организации знали о последствиях его применения, однако нижестоящие подразделения в курс дела не поставили.

«Так было легче утопить в крови протесты тех, кто хотел молиться в другой церкви и говорить на другом языке. В том числе — в крови детей-католиков», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Великобритания изъявила свою готовность поставить киевскому режиму бронебойные снаряды с обеденным ураном. В результате их применения остается радиоактивная пыльца, которая не поддается деактивизации, и отравляет почву.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова обратила внимание на проблему сексуальной эксплуатации украинских детей в Европе.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:11
Воды хлынула в дома: как развивается ситуация с паводками в регионах России
16:05
«Компания соратников»: сенатор Вайнберг рассказал про крепкую дружбу с Машковым
16:02
Путин велел упростить использование Fan ID для некоторых россиян
15:56
Патрушев заявил об уникальном оружии РФ, способном уничтожить любого противника
15:54
На пороге революционного открытия: ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера
15:41
«Легче утопить в крови»: Захарова изобличила ложную заботу Запада о детях Украины

Сейчас читают

В США рассекретили кадры планируемых ядерных ударов по территории СССР: мечтают повторить в РФ?
«Ответный характер»: почему Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии
«Чтобы жила моя Россия» — SHAMAN о новом туре, костюмах, семье и судьбе
"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео