Путин обсудил с главой «РусГидро» передислокацию компании в Сибирь

Эфирная новость 57

Виктор Хмарин объяснил стратегию решения и подробно рассказал о новых перспективах.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Еще одна крупная компания переносит свою штаб-квартиру из Москвы в регион. Речь о «РусГидро». На встрече в Кремле глава энергохолдинга Виктор Хмарин доложил президенту о переезде в Красноярск. Ведь именно в Сибири и на Дальнем Востоке находятся основные объекты компании.

«Люди из Москвы готовы ехать туда, или все-таки основной контингент будете набирать прямо на месте, в Красноярске? Ведь это специалисты должны быть высокого и узкого профиля», — поинтересовался глава государства.

«Да. К сожалению, такого количества профильных специалистов в Красноярске набрать не можем. Мы будем частично набирать специалистов на месте, но основных специалистов мы собираемся перевозить из Москвы непосредственно с семьями. Предоставляются квартиры сотрудникам. Вы знаете, в принципе коллектив пока достаточно положительно относится к этому процессу, хотя Красноярск, конечно, далеко», — подчеркнул руководитель организации.

«От Москвы далеко. Зато, как вы сказали, он будет в центре всех ваших производственных интересов и площадок», — добавил Путин.

Также руководитель «РусГидро» рассказал о планах масштабной модернизации российских гидроэлектростанций, о строительстве новых объектов, в том числе в удаленных местах. Так на Кавказе возводят пять малых ГЭС.

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
Эротический триллер: петербурженку осудили за интимные фантазии во сне
20:36
«Это триумф!» — роскошная Любовь Толкалина показала чарующий снимок с букетом
20:24
Забытый раритет: Lamborghini Карлосу Кавазо нашли спустя 20 лет и решили продать
20:13
Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских пленных
20:01
«Людоедские условия»: Гаспарян оценил, как скоро МВФ «сожрет» Украину
19:50
Рассекреченная стратегия: могут ли США ударить по РФ так, как планировали в 60-х?

Сейчас читают

Рассекреченная стратегия: могут ли США ударить по РФ так, как планировали в 60-х?
С кем и о чем говорил: зачем Зеленский ездил на подконтрольную Киеву часть Запорожской области
«Чтобы жила моя Россия» — SHAMAN о новом туре, костюмах, семье и судьбе
"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео