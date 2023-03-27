Путин обсудил с главой «РусГидро» передислокацию компании в Сибирь

Еще одна крупная компания переносит свою штаб-квартиру из Москвы в регион. Речь о «РусГидро». На встрече в Кремле глава энергохолдинга Виктор Хмарин доложил президенту о переезде в Красноярск. Ведь именно в Сибири и на Дальнем Востоке находятся основные объекты компании.

«Люди из Москвы готовы ехать туда, или все-таки основной контингент будете набирать прямо на месте, в Красноярске? Ведь это специалисты должны быть высокого и узкого профиля», — поинтересовался глава государства.

«Да. К сожалению, такого количества профильных специалистов в Красноярске набрать не можем. Мы будем частично набирать специалистов на месте, но основных специалистов мы собираемся перевозить из Москвы непосредственно с семьями. Предоставляются квартиры сотрудникам. Вы знаете, в принципе коллектив пока достаточно положительно относится к этому процессу, хотя Красноярск, конечно, далеко», — подчеркнул руководитель организации.

«От Москвы далеко. Зато, как вы сказали, он будет в центре всех ваших производственных интересов и площадок», — добавил Путин.

Также руководитель «РусГидро» рассказал о планах масштабной модернизации российских гидроэлектростанций, о строительстве новых объектов, в том числе в удаленных местах. Так на Кавказе возводят пять малых ГЭС.