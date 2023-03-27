Может ли фруктовый сок быть полезнее фруктов? Ответ эксперта

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 21

Стакан натурального сока может заменить одну порцию фруктов и овощей

Может ли фруктовый сок быть полезнее фруктов? Ответ эксперта

Фото: www.globallookpress.com / CSH via www.imago-images.de

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Среди диетологов мнения разнятся: кто-то рекомендует употреблять фрукты в чистом виде, а кто-то — пить сок из них. Какой вариант на самом деле лучше и почему?

Среди врачей существует мнение, что съесть целый фрукт гораздо полезнее, чем выпить сок. В то же время другая половина экспертов утверждает, что в соке слишком много сахара. Что на самом деле полезнее, aif.ru рассказала вице-президент по качеству Союзнапитков Людмила Хомич.

По ее словам, в соках содержатся те же полезные вещества, что и в исходных плодах. Согласно исследованиям, напиток полезен в течение всего срока годности, а содержащиеся в нем антиоксиданты могут помочь в профилактике многих болезней.

Так, в стакане яблочного сока можно найти свыше суточной нормы хлорогеновых кислот, в стакане томатного — тройную норму антиоксиданта ликопина. А в морковном соке — несколько суточных норм бета-каротина. В то же время в напитках с мякотью много пищевых волокон, которые улучшают работу пищеварения.

Какой сок все-таки полезнее? По словам Хомич, каждый фрукт имеет свой набор сахаров. В яблоках и грушах больше фруктозы, в ананасе преобладает сахароза, в цитрусовых соотношение примерно одинаковое, а в ягодных сахарозы практически нет.

В день рекомендуется выпивать 100-300 литров фруктового напитка. Ежедневно человек должен получать минимум пять порций овощей и фруктов, и одну из них можно смело заменить стаканом натурального сока.

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