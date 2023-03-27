«Ветряночная вечеринка»: Захарова предупредила о смертельном влиянии снарядов с ураном на детей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57

Захарова задала Западу вопрос о влиянии обедненного урана на здоровье детей Украины

«Ветряночная вечеринка»: Захарова предупредила о смертельном влиянии снарядов с ураном на детей

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Представитель МИД России напомнила, какой непоправимый урон Запад может нанести всей планете.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала «коллективному Западу» вопрос о влиянии снарядов с обеденным ураном на здоровье подрастающего украинского поколения. В своем Telegram-канале она отметила, что желание отравить регион радиоактивным оружием и забота о детях несовместимы.

«Возможно, они думают, что это будет как ветряночная вечеринка, когда собирают вместе здоровых и заболевших ветряной оспой маленьких детей, чтобы никогда не болевшие ветрянкой ее подхватили для выработки иммунитета?»— спросила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ верно уточнила, что радиация — это не ветрянка. Однако и Запад лукав в своих громких словах о заботе об украинских детях, добавила она. По словам Захаровой, помощники Киева не отличаются особой эмпатией даже к своим отпрыскам.

«Начиненные ураном снаряды, пластиковые пули против детей, смена пола несовершеннолетними с гормонозаместительной терапией — вот они, „правила“ нового миропорядка. Я против!» — заключила политик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова изобличила ложную заботу Запада о детях Украины.

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