Покусанное и расчлененное тело женщины без рук нашли на севере Москвы

В Москве пенсионерка нашла на Ленинградском шоссе расчлененный труп женщины. Как стало известно 5-tv.ru, на пустыре около дома лежали голова, туловище и ноги неизвестной женщины, предположительно 60-70 лет.

Прибывшие полицейские установили, что труп пролежал на пустыре примерно неделю. На теле есть повреждения. По предварительным данным, их нанесли животные. Предварительная причина смерти — обморожение.

Кроме того, у погибшей отсутствовали обе руки по локоть. Обнаружить недостающие конечности правоохранителям не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчлененное тело неизвестного нашли в канализации в Новосибирске.