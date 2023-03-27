«Засыпала, но слушала»: Крючкова рассказала о неординарности любимой внучки

Дети в семьях артистов еще в колясках начинают посещать концерты и выходить в свет. В чем главная особенность этой малышки?

Российская актриса театра и кино Светлана Крючкова поделилась в эксклюзивном интервью ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко своими впечатлениями о первом походе своей годовалой внучки Надежды на настоящий классический концерт в Санкт-Петербурге.

Поймать деятеля культуры удалось на вручении Национальной театральной премии «Золотая маска» в Москве, в Большом театре.

По словам артистки, на днях ее сын Александр — классический гитарист — выступал в зале Мальтийской капеллы северной столицы. В зрительном зале, на радость папе и бабушке, присутствовала Надежда.

«Она была в коляске, слушала этот полуторачасовой концерт. Периодически открывала глаза, слушала музыку, потом засыпала, потом опять открывала глаза. Но весь концерт она провела в зале и никому не мешала. Мне это очень понравилось. Наша Надежда уже слушает папу и такую красивую классическую музыку», — рассказала Крючкова.

Также она добавила, что весь концерт девочка спокойно просидела в коляске и никому не мешала. Видимо, классическая музыка очень благотворно влияет на человека.

Сегодня, 27 марта, в столице прошла церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска». Актриса Светлана Крючкова получила награду за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Крючкова чуть не умерла от инфаркта на фоне рождения внучки.