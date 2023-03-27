Гвинет Пэлтроу сбила 76-летнего врача во время катания на лыжах и бросила одного

Эфирная новость 17

Пенсионер требует, чтобы голливудская звезда выплатила ему 300 тысяч долларов из-за черепно-мозговой травмы и перелома ребер. Та сетует, что потеряла из-за мужчины полдня катания на лыжах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / YOLANDA RUIZ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мировые масс-медиа обсуждают судебный процесс над Гвинет Пэлтроу. Иск актрисе предъявил окулист на пенсии.

Он обвинил Пэлтроу в том, что та сбила его, катаясь на лыжах на одном из фешенебельных курортов. По словам пенсионера, голливудская звезда врезалась в него на большой скорости, а после скрылась, оставив несчастного лежать одного на снегу.

В результате инцидента 76-летний офтальмолог получил черепно-мозговую травму и сломал четыре ребра. Когда же о понесенном ущербе спросили Гвинет Пэлтроу, та ответила в несколько издевательской манере.

«Ну… Мы потеряли полдня катания на лыжах», — заявила актриса.

Эти слова немедленно стали интернет-мемом. Ну, а сама тяжба длится уже четыре года. За это время интерес публики к процессу неоднократно гас и загорался снова.

Сначала окулист требовал от Пэлтроу три миллиона, теперь эта сумма уменьшилась до 300 тысяч долларов. Голливудская знаменитость держится как кремень. Однажды она даже умудрилась обвинить пострадавшего в сексуальных домогательствах.

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:18
Арестович предрек ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления
22:06
Гвинет Пэлтроу сбила 76-летнего врача во время катания на лыжах и бросила одного
21:53
Китайцы осудили реакцию НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии
21:40
«Заработала ссадины и синяки»: Ирина Кобзева о своем дебюте в «Странном доме»
21:25
Бессонница и тревожность: когда обычный чай может быть опасен для здоровья
21:13
Обнародованы уникальные снимки с места гибели Юрия Гагарина

Сейчас читают

Рассекреченная стратегия: могут ли США ударить по РФ так, как планировали в 60-х?
С кем и о чем говорил: зачем Зеленский ездил на подконтрольную Киеву часть Запорожской области
«Чтобы жила моя Россия» — SHAMAN о новом туре, костюмах, семье и судьбе
"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео