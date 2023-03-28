Актеры из Донбасса собирают аншлаги в Москве и Петербурге: «Это востребовано»

Врио главы ДНР Денис Пушилин заверил, что артисты из республики займут достойное место в России и «не будут плестись в конце».

Труппы из театров Донбасса собирают аншлаги во время выступлений в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко в эксклюзивном интервью рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Беседа состоялась в кулуарах международного конкурса авторов русской песни «АвторА!».

— В послании Федеральному собранию Владимир Путин очень много говорил о развитии культуры Донбасса. Что за последнее время произошло нового? Может быть, какие-то проекты запускаются?

— Мы теперь субъект РФ, поэтому участвуем во всех программах (культурных — Прим. ред.). Конечно же, нам этого не хватало — у нас был определенный дефицит. А сейчас мы полноценный субъект, поэтому все, что есть в других субъектах и по всей России, есть и у нас. Поэтому, конечно, это определенное подспорье и для наших театров, и для нашей филармонии, да и всего творчества, развития культуры. Это очень серьезное подспорье. Конечно же, мы не будем плестись в конце. Мы займем достойное место, уверен в этом

— Ждем донбасские театры с гастролями в Москве и Петербурге?

— Конечно. Я вам скажу, что это уже сейчас происходит на регулярной основе. Как правило, всегда аншлаги. Это востребовано. Поэтому это будет только набирать обороты.

Международный конкурс авторов русской песни «АвторА!» — уникальный проект, который дает возможность молодым композиторам и поэтам показать свой талант миру, обрести славу и перенести мечты в реальные песни.

Как сообщал 5-tv.ru, во время мероприятия Денис Пушилин также рассказал, что новые военные песни станут «прививкой для следующих поколений» россиян. Многие из них написали авторы из Донбасса.