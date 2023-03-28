«Тащил меня по полу»: Африкантова раскрыла страшные тайны брака с Капаклы

Знаменитость долго скрывала от подписчиков правду, отговариваясь бытовыми проблемами.

Новые подробности личной жизни Марины Африкантовой продолжают шокировать поклонников. В этот раз знаменитость призналась, что бывший возлюбленный Роман Капаклы неподобающе к ней относился во время отношений — бил и всячески терроризировал. Вопрос о домашнем насилии знаменитости задал поклонник в личном блоге. Женщина не стала скрывать своей боли и даже прикрепила фото с доказательствами.

«Да! Я тогда выставила сторис и сказала, что упала в ванной. На самом деле Рома тащил меня по полу», — написала Африкантова.

На фото видно разодранную коленку, рана на ней еще свежая, вокруг ссадины кожа опухла и покраснела. Нужно около двух недель, чтобы такое повреждение зажило.

Марина Африкантова показала разодранную коленку. Instagram* / marina_afrika

К слову, Роман и Марина были вместе шесть лет. Они познакомились на телестройке «Дом-2». В июле 2017 года мужчина пришел на шоу и сразу заявил о чувствах к Африкантовой, которая на тот момент уже была на проекте три года. Летом 2019-го знаменитости узаконили свои отношения.

Правда, брак участников шоу был неидеальным. Осенью 2020 года союз чуть не распался, избранники поссорились из-за случившегося ДТП. Марина обвинила супруга в нарушении правил дорожного движения.

А в этот раз, по словам блондинки, их отношения завершились навсегда. Женщина не сможет простить предательство возлюбленного. Когда она узнала об измене мужа с Татьяной Мусульбес, то сразу подала на развод.

«Мужчина, с которым я жила шесть лет, уходит без поставленной точки в чужую постель. Извините, тут сил на нормальное расставание я не могу найти. <…> Он унизил меня прилюдно, перечеркнув наши шесть лет прекрасных отношений, а, может, и любви», — заявляла она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Африкантова попросила изменившего мужа дать ей развод.

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