Бедность до веку: богатейший ухажер Ханде Эрчел повел актрису на рыбалку

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Турецкая актриса Ханде Эрчел отправилась с возлюбленным на рыбалку

Бедность до веку: богатейший ухажер Ханде Эрчел повел актрису на рыбалку

Фото: Instagram* / handemiyy

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Неужели знаменитостям приелась роскошь, и они решили насладиться простыми радостями?

Слухи об отношениях турецкой актрисы Ханде Эрчел и миллиардера из влиятельной семьи Хакана Сабанджи растут с каждым днем. Артистка вместе с возлюбленным мило ходят за руки и часто проводят время вместе. Фанаты уверены, что открытость отношений — это главное условие знаменитой брюнетки. Ей надоело скрывать свои романы, поэтому не боится лишних глаз.

Однако даже у богатых звезд случаются свои неудачи. Например, состоятельные родственники запретили паре использовать частный самолет для полетов по земному шару. Из-за этого пара посещала Францию, Великобританию и Финляндию на обычных рейсах.

Видимо, простая романтика запомнилась влюбленным сердцам. Свое очередное свидание знаменитости решили провести в тихом местечке родной страны. А именно — на рыбалке. В профиле у Эрчел появились снимки из лодки, на фоне водной глади. Девушка блаженно улыбалась и глядела в камеру. На некоторых снимках звезда держала удочку. Судя по фото, артистка была довольна времяпровождением.

Актриса Ханде Эрчел опубликовала фото с рыбалки. Актриса Ханде Эрчел опубликовала фото с рыбалки. Фото: Instagram* / handemiyy

Правда, самого Сабанджи не находилось рядом с брюнеткой. Однако поклонники уверены, что миллиардера не было только на фото. На рыбалку знаменитость точно ходила вместе с ним.

К слову, в последнее время на Эрчел полилось много негатива. Поклонники обвинили ее в легкомысленности и недовольны, что звезда часто меняет избранников. Только за последние два года у знаменитости было несколько ухажеров. Хотя, многие приписанные романы актриса опровергала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Ханде Эрчел решила усыновить ребенка, потерявшего семью после землетрясения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Бедность до веку: богатейший ухажер Ханде Эрчел повел актрису на рыбалку

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