Не для слабонервных: Балмашева показала посиневшую дочь сразу после рождения «фиолетового» сына

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 576

Блогер Балмашева показала фото с посиневшей дочерью после публикации снимка фиолетового сына

Не для слабонервных: Балмашева показала посиневшую дочь сразу после рождения «фиолетового» сына

Фото: Instagram* / marina_balmasheva

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость, родившая второго ребенка от своего пасынка, уверена в эмоциональной стойкости своей аудитории и потому публикует кадры не для слабонервных.

Блогер Марина Балмашева ничего не стесняется перед поклонниками, готова заявлять о своих проблемах и не боится выкладывать весьма нетипичные фото. Например, вчера она поделилась снимком только что родившегося сына. Младенец был весь посиневший и в крови, такие кадры способны негативно отразиться на слабой психике.

Пугающий вид мальчика был вызван трудностями во время его рождения. Наследник был обмотан пуповиной. Это очень опасная родовая травма, она может привести к смерти ребенка. Слава богу, с новорожденным сыном Балмашевой все хорошо, он родился здоровым.

аистиМарина Балмашева показала посиневшую дочь после рождения в 2021 году. Telegram / balmasheva_marina

Правда, фото младенца после появления на свет оказалось не единственным шок-контентом, который ожидал поклонников звезды. В 2021 году Марина родила дочку Олю, но во время родов малышка столкнулась с тем же, с чем ее младший брат. Правда, на этот раз проблема была в щеках. В качестве доказательств блогер опубликовала еще один снимок, но на этот раз посиневшей новорожденной Оли, которую измученная родительница держит на руках.

К слову, многие поклонники знают Марину Балмашеву потому, что та вышла замуж за своего пасынка. Почти три года назад она рассталась с мужем Алексеем Шавыриным после 13 лет брака, а потом расписалась с его сыном Владимиром. В позапрошлом году у них родилась дочка Ольга, а в этом — сын. Имя второго наследника 37-летняя блогер и ее 22-летний избранник пока не раскрыли.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото посиневшего сына Балмашевой сразу после тяжелых родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:09
«Мы пьем шампанское»: 71-летняя Белохвостикова объяснила свою «госпитализацию»
15:07
Один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб вместе с женой в страшном ДТП
14:59
Участники СВО получат земельные участки в Крыму уже в апреле
14:53
Александр Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту 31 марта
14:45
«Абсолютно спалились»: Захарова уличила США и ФРГ во лжи насчет подрывов СП
14:40
Наталию Белохвостикову госпитализировали с жалобами на сильные боли

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Задержана любовница покойного Пьера Нарцисса, ей грозит 11 лет лишения свободы
«Больше не больно»: умершая блогер Мелешко заранее попрощалась с поклонниками
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео