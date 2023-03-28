Не для слабонервных: Балмашева показала посиневшую дочь сразу после рождения «фиолетового» сына

Знаменитость, родившая второго ребенка от своего пасынка, уверена в эмоциональной стойкости своей аудитории и потому публикует кадры не для слабонервных.

Блогер Марина Балмашева ничего не стесняется перед поклонниками, готова заявлять о своих проблемах и не боится выкладывать весьма нетипичные фото. Например, вчера она поделилась снимком только что родившегося сына. Младенец был весь посиневший и в крови, такие кадры способны негативно отразиться на слабой психике.

Пугающий вид мальчика был вызван трудностями во время его рождения. Наследник был обмотан пуповиной. Это очень опасная родовая травма, она может привести к смерти ребенка. Слава богу, с новорожденным сыном Балмашевой все хорошо, он родился здоровым.

Марина Балмашева показала посиневшую дочь после рождения в 2021 году. Telegram / balmasheva_marina

Правда, фото младенца после появления на свет оказалось не единственным шок-контентом, который ожидал поклонников звезды. В 2021 году Марина родила дочку Олю, но во время родов малышка столкнулась с тем же, с чем ее младший брат. Правда, на этот раз проблема была в щеках. В качестве доказательств блогер опубликовала еще один снимок, но на этот раз посиневшей новорожденной Оли, которую измученная родительница держит на руках.

К слову, многие поклонники знают Марину Балмашеву потому, что та вышла замуж за своего пасынка. Почти три года назад она рассталась с мужем Алексеем Шавыриным после 13 лет брака, а потом расписалась с его сыном Владимиром. В позапрошлом году у них родилась дочка Ольга, а в этом — сын. Имя второго наследника 37-летняя блогер и ее 22-летний избранник пока не раскрыли.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото посиневшего сына Балмашевой сразу после тяжелых родов.

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