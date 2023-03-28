«Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыковался от МКС

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Рита Миронова
Рита Миронова 84

Космический корабль отправился на Землю без экипажа.

«Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыковался от МКС

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Поврежденный корабль «Союз МС-22» отстыковался от Международной космической станции (МКС) без экипажа. Возвращение корабля на Землю в беспилотном режиме запланировано на 28 марта. Об этом пишет РИА Новости.

Через несколько часов включится двигательная установка «Союза МС-22», который впоследствии сойдет с орбиты и разделится на отсеки. Спускаемый аппарат при этом войдет в атмосферу, а предположительное время его посадки — 14:45.

Известно, что на корабле должны вернуть на Землю 218 килограммов грузов, среди которых также результаты научных экспериментов и оборудование станции.

15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. У обшивки корабля нашли серьезные повреждения. Экспедиция экипажа — Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС будет продлена. На Землю космонавты вернутся на «Союзе МС-23».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что причиной разгерметизации на «Прогрессе МС-21» стала утечка, как на «Союзе МС-22».

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