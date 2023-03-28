Дело о саботаже: на Украине предъявили обвинения экс-главе завода «Мотор Сич»

Обвиняемый якобы специально приказал разобрать вертолет, который должен был достаться украинским боевикам.

Служба безопасности Украины предъявила обвинения в саботаже бывшему главе завода «Мотор Сич». Это предприятие занимается разработкой и производством двигателей для самолетов и вертолетов.

В прошлом году корпорация должна была передать украинской армии вертолет типа Ми-2. Вместо этого экс-президент завода Вячеслав Богуслаев, по данным спецслужб, приказал разобрать вертолет на детали и спрятать всю документацию, только чтобы машина не досталась боевикам.

Богуслаева задержали в октябре прошлого года. Его подозревают в сотрудничестве с Россией. В Киеве заявляют, что Богуслаев поставлял оптовые партии украинских авиадвигателей «Ростеху». В российской госкорпорации заявили, что не сотрудничают с заводом «Мотор Сич» с 2014 года.