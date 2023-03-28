Дело о саботаже: на Украине предъявили обвинения экс-главе завода «Мотор Сич»

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Бывшего главу завода «Мотор Сич» Богуслаева обвинили в саботаже и сотрудничестве с РФ

Фото, видео: ТАССВедомости / ТАСС; 5-tv.ru

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Обвиняемый якобы специально приказал разобрать вертолет, который должен был достаться украинским боевикам.

Служба безопасности Украины предъявила обвинения в саботаже бывшему главе завода «Мотор Сич». Это предприятие занимается разработкой и производством двигателей для самолетов и вертолетов.

В прошлом году корпорация должна была передать украинской армии вертолет типа Ми-2. Вместо этого экс-президент завода Вячеслав Богуслаев, по данным спецслужб, приказал разобрать вертолет на детали и спрятать всю документацию, только чтобы машина не досталась боевикам.

Богуслаева задержали в октябре прошлого года. Его подозревают в сотрудничестве с Россией. В Киеве заявляют, что Богуслаев поставлял оптовые партии украинских авиадвигателей «Ростеху». В российской госкорпорации заявили, что не сотрудничают с заводом «Мотор Сич» с 2014 года.

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