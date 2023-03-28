Один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб вместе с женой в страшном ДТП

Один из лучших кондитеров России, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин погиб вместе со своей женой Светланой и братом в страшном ДТП в Орловской области. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на коллегу погибшей женщины.

Авария произошла на 306-м километре трассы М-2 «Крым» в Мценском районе. Автомобиль Mercedes-Benz выехал на встречку, где столкнулся с Mitsubishi Pajero, в котором как раз и находилась вся семья известного кондитера, включая его племянника, которому удалось выжить. Сейчас 12-летний подросток находится в реанимации. Алексей Левин умер по дороге в больницу, остальные — на месте.

Водителя Mercedes-Benz задержали, он находится под домашним арестом на время следствия.

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