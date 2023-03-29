В миг под землю: повлияет ли гибель ребенка в Выборге на проблему заброшенных коллекторов
СК: в Выборге нашли тело девятилетнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар
Фото, видео: 5-tv.ru
В Ленинградской области произошла трагедия: двое детей провалились в пожарный колодец. Одного ребенка удалось спасти, другой погиб.
Девятилетнюю девочку, которую вытащили из заброшенного пожарного резервуара в Выборге, доставили в больницу с переохлаждением. Десятилетнего мальчика спасти не удалось, он утонул. Колодец уже давно не используется по назначению. При этом само место не было огорожено и закрыто. И таких смертельно опасных ловушек, за которые непонятно кто отвечает, немало по всей стране.
О причинах трагедии — Камила Байчибаева.
Этот бетонный колодец находится всего в паре метров от детской площадки. Но почему-то третьеклассники решили поиграть именно здесь. Мальчик оступился, упал в воду. Вытащить его попыталась девятилетняя подруга, но не удержалась. Выбраться самостоятельно дети не смогли — слишком глубоко. Крики о помощи услышали местные жители.
В холодной воде девочка провела около двух часов. Ее отвели в ближайший магазин, переодели и согрели. Там она уже рассказала, что вместе с ней упал друг. Прибывшие сотрудники водоканала частично откачали воду. После — спасатели подняли тело мальчика.
Пострадавшую девочку осмотрели медики, у ребенка переохлаждение. По словам местных жителей, колодцем давно никто не пользуется. Глубина бетонного резервуара — не меньше пяти метров. По словам спасателей, выбраться самостоятельно у детей не было ни единого шанса.
Это сейчас заброшенный пожарный люк огорожен лентами и предупреждениями. Однако на момент трагедии ничего этого не было. Уголовное дело завели по статье «Убийство». Следователи будут разбираться, как так получилось, что доступ к опасному для жизни объекту не закрывали в течение пяти лет.
В администрации города пока разводят руками: кому принадлежит колодец, и кто за него отвечает — не знают. При этом юристы говорят, что к таким объектам есть жесткие требования.
Проверять коллекторы похоже придется во многих регионах России. Летом в Пермском крае пропал шестилетний ребенок. Девочка ушла в магазин и не вернулась. Тело ребенка нашли спустя два дня в колодце рядом с магазином. Это тоже был пожарный резервуар.
В Иркутской области 10-летний ребенок чуть не утонул в канализационном колодце. Катался со стихийной горки и угодил в открытый люк. Ребенка спасли двое прохожих.
Тем временем, после трагедии в Выборге местные жители нашли еще один опасный объект: под снегом, накрыт картонкой, и — как ни странно — до сих открыт.
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