Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован в Милане

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 643

Политик сам приехал в больницу с жалобами на боли.

Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован в Милане

Фото: www.globallookpress.com / Fabrizio Corradetti

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Уточняется, что 86-летний политик накануне сам приехал в больницу «Сан-Раффаэле» якобы с жалобами на боли. Однако врачи установили, что состояние Берлускони не вызывает опасений, и намерены выписать его уже в среду, 29 марта.

До этого экс-премьер был госпитализирован в «Сан-Раффаэле» в начале 2022 года. Тогда у него диагностировали тяжелую инфекцию мочевыводящих путей и прописали интенсивную терапию.

В феврале 2021 года Берлускони угодил в медучреждение после падения в своей резиденции в Риме. В тот раз он серьезно ушиб бок и прошел обследование в клинике в Милане.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации Эмира Кустурицы. Знаменитый сербский режиссер сломал ногу после падения на льду.

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