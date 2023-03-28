Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован в Милане

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Уточняется, что 86-летний политик накануне сам приехал в больницу «Сан-Раффаэле» якобы с жалобами на боли. Однако врачи установили, что состояние Берлускони не вызывает опасений, и намерены выписать его уже в среду, 29 марта.

До этого экс-премьер был госпитализирован в «Сан-Раффаэле» в начале 2022 года. Тогда у него диагностировали тяжелую инфекцию мочевыводящих путей и прописали интенсивную терапию.

В феврале 2021 года Берлускони угодил в медучреждение после падения в своей резиденции в Риме. В тот раз он серьезно ушиб бок и прошел обследование в клинике в Милане.

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