Поезд снес автомобиль на севере Крыма, погибли четыре человека
Среди жертв ДТП — двое детей.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/AndrÃ© MÃ¤rz
Поезд снес в автомобиль на севере Крыма, в результате ДТП погибли четыре человека. Как стало известно 5-tv.ru, жертвами аварии стали двое детей и двое взрослых.
Трагедия произошла у города Джанкой. Поезд направлялся из Севастополя в Санкт-Петербург. Другие подробности происшествия устанавливаются.
Поезд снес автомобиль на севере Крыма.
ОБНОВЛЕНИЕ 22:05
Подробности ДТП уточнили в МВД, оговорившись, что данные предварительные. Все произошло на железнодорожном переезде в Джанкойском районе у села Отрадное. Марка снесенного поездом автомобиля — Skoda.
Читайте также
57%
0.02 82.78
0.49
Нашли ошибку?