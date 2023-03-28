Поезд снес автомобиль на севере Крыма, погибли четыре человека

Поезд снес в автомобиль на севере Крыма, в результате ДТП погибли четыре человека. Как стало известно 5-tv.ru, жертвами аварии стали двое детей и двое взрослых.

Трагедия произошла у города Джанкой. Поезд направлялся из Севастополя в Санкт-Петербург. Другие подробности происшествия устанавливаются.

Поезд снес автомобиль на севере Крыма. 5-tv.ru

ОБНОВЛЕНИЕ 22:05

Подробности ДТП уточнили в МВД, оговорившись, что данные предварительные. Все произошло на железнодорожном переезде в Джанкойском районе у села Отрадное. Марка снесенного поездом автомобиля — Skoda.